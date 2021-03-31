Сергей Марченко заявил, что для получения помощи от Международного валютного фонда Украина должна работать над энергетическими вопросами, антикоррупционной политикой и судебной реформой. Министр финансов подчеркнул, что государству уже некомфортно без денег Фонда.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию рассказал, какие шаги следует предпринять Украине, чтобы продолжить программу сотрудничества с МВФ.

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Что Украина должна сделать для прогресса с МВФ

На повестке дня есть энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее – антикоррупционная политика, судебная реформа,

– отметил Марченко.

По его словам, в компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022 – 2023 годы. "МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, потому что ежегодно сокращать дефицит бюджета на 2% – политически сложная задача", – пояснил министр.

Марченко уточнил, что это не про "договорились или нет", а об ответственности и способности выполнять взятые на себя обязательства.

Украина смогла договориться о том, что после изменения программы 2020 года с повестки дня ушло примерно 6 позиций. "Мы уменьшили количество структурных маяков. Но такое бывает крайне редко. Более того, у нас возникает откат с обязательствами, выполненными в рамках предыдущих программ", –добавил Марченко.

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Какие перспективы достичь согласия

Министр считает, что шансов достичь конструктива было бы больше, если бы миссия МВФ проходила офлайн, а не онлайн. Ведь сидя за одним столом, донести позицию легче, чем через видеосвязь.

МВФ надо понимать, что мы движемся достаточными темпами к выполнению взятых обязательств. В условиях офлайн-миссии нам было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства,

– заявил глава Минфина.

Перспективы справиться без помощи Фонда

Отвечая на вопрос, пока страна относительно комфортно будет чувствовать себя без денег МВФ, Марченко признал, что деньги от МВФ предусмотрены бюджетом. У Украины нет возможности получить эти доходы из другого источника.

Нам уже некомфортно. И так было еще в прошлом году. Конец 2020 года был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС,

– сказал Марченко.

И добавил, что программа МВФ-базовый сценарий для Украины.

Обратите внимание! Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман не может спрогнозировать, когда государство получит следующий транш. Все зависит от прогресса в решении определенных вопросов.