Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк. Как он отметил, вопрос в том, может ли государство создать прозрачные правила игры на этом рынке. Именно по этой причине парламент и принял законопроект.

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По словам Демьянюка, криптовалютная индустрия является новой, а потому, возможно, еще неочевидной для большинства и чиновников, и граждан.

Однако уже через 5 – 10 лет мы будем пользоваться последствиями тех технологий, которые сейчас пришли из крипторынка.

Согласно ведущим аналитическим исследованиям, украинцы входят в тройку стран мира по применению криптоактивов,

– отметил советник министра.

Демьянюк добавил, что сейчас команда Министерства цифровой трансформации пытается сделать все, чтобы Украина была полностью интегрированной на криптовалютном рынке и даже заняла там лидирующие позиции.

Обратите внимание! Лишь несколько стран в мире легализовали криптовалюту. В частности, Германия, Люксембург, Сингапур.

Демьянюк рассказал о криптовалюте в Украине: смотрите видео

Что этому предшествовало