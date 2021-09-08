Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк. Как он отметил, вопрос в том, может ли государство создать прозрачные правила игры на этом рынке. Именно по этой причине парламент и принял законопроект.
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По словам Демьянюка, криптовалютная индустрия является новой, а потому, возможно, еще неочевидной для большинства и чиновников, и граждан.
Однако уже через 5 – 10 лет мы будем пользоваться последствиями тех технологий, которые сейчас пришли из крипторынка.
Согласно ведущим аналитическим исследованиям, украинцы входят в тройку стран мира по применению криптоактивов,
– отметил советник министра.
Демьянюк добавил, что сейчас команда Министерства цифровой трансформации пытается сделать все, чтобы Украина была полностью интегрированной на криптовалютном рынке и даже заняла там лидирующие позиции.
Демьянюк рассказал о криптовалюте в Украине: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Верховная Рада 8 сентября приняла законопроект о виртуальных активах. За него проголосовали 276 нардепов.
- Документ предусматривает законодательное регулирование принципов рынка виртуальных активов. Также инициатива будет регулировать их создание, выпуск и обращение.
- По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов.