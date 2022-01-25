Украина существенно сократила потребление газа за год

25 января 2022 , 19:06
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Источник:

Государственная служба статистики

Украина за год сократила объемы потребления природного газа более чем на 21%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Объемы потребления газа

Украинцы сократили объем потребления газа на 21,1%. Так, по результатам декабря 2021 года, они составили 3 604,3 миллиона кубометров. 

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Как считали в Гиростате: ведомство сравнило данные по состоянию на декабрь 2020 года против декабря 2021 года. 

Сокращение потребления газа

Сокращение потребления газа украинцами наблюдается уже восьмой месяц – с мая 2021 года. Напомним, что именно тогда газ на европейских хабах начал прибавлять в цене. 

Пиковой цены голубое топливо достигло 21 декабря –  2 035 долларов за тысячу кубометров. Это является довольно примечательным, ведь Украина закупает газ именно на европейском рынке. 

Обратите внимание! В НБУ прогнозируют, что цены на коммунальные услуги поднимутся. Все из-за инфляционного давления. "Тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо установить на экономически обоснованных уровнях. Это один из важных проинфляционных рисков", считает регулятор.

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Автор: Дар'я Вереньова