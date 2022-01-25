Украина существенно сократила потребление газа за год
25 января 2022 , 19:06Читати новину українською
Источник:Государственная служба статистики
Украина за год сократила объемы потребления природного газа более чем на 21%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Объемы потребления газа
Украинцы сократили объем потребления газа на 21,1%. Так, по результатам декабря 2021 года, они составили 3 604,3 миллиона кубометров.
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Сокращение потребления газа
Сокращение потребления газа украинцами наблюдается уже восьмой месяц – с мая 2021 года. Напомним, что именно тогда газ на европейских хабах начал прибавлять в цене.
Пиковой цены голубое топливо достигло 21 декабря – 2 035 долларов за тысячу кубометров. Это является довольно примечательным, ведь Украина закупает газ именно на европейском рынке.
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