Украина существенно сократила потребление газа за год

Украинцы сократили объем потребления газа на 21,1%. Так, по результатам декабря 2021 года, они составили 3 604,3 миллиона кубометров.

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Сокращение потребления газа

Сокращение потребления газа украинцами наблюдается уже восьмой месяц – с мая 2021 года. Напомним, что именно тогда газ на европейских хабах начал прибавлять в цене.

Пиковой цены голубое топливо достигло 21 декабря – 2 035 долларов за тысячу кубометров. Это является довольно примечательным, ведь Украина закупает газ именно на европейском рынке.