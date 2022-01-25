Украинцы сократили объем потребления газа на 21,1%. Так, по результатам декабря 2021 года они составили 3 604,3 миллиона кубометров.

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Сокращение потребления газа