В частности, на встречах обсуждалась концепция фонда. Идея заключается в том, чтобы государство наравне с иностранными частными инвесторами вкладывало деньги в украинские стартапы. На 2022 год в проекте бюджета уже заложено 250 миллионов гривен на этот проект.

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"Это новая концепция. Цель встречи была показать и потом уже с ними отработать совместные фонды на территории Украины. То есть, я не могу сказать, что сейчас есть результат. Объективно его и быть не может. Мы тестировали концепт, с ними общались и сейчас это будут звонки, будут презентации, будут документы, которыми мы будем обмениваться", – заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

На встречах с иностранными инвесторами украинская делегация пыталась убедить, что сейчас в Украине очень благоприятные условия для ведения бизнеса. Впрочем, крупные корпорации все еще с опаской смотрят в украинском направлении. Так, Apple планирует в Украине открывать свой офис.

Какие компании могут заработать в Украине

Американская компания Lyft, крупнейший конкурент Uber, также начинает у нас деятельность своего центра исследований и разработки. А украинские офисы Microsoft и Google работают уже не один год. Однако это все еще выглядит скорее как исключения из правил. Эксперты убеждены, что иностранные инвестиции появятся тогда, когда государство должным образом будет заботиться о том бизнесе, который уже есть в нашей стране.

По мнению исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации Анны Деревянко, главной задачей государства является создать комфортные условия тем, кто уже здесь работает: украинскому или иностранному бизнесу. "Чтобы мы действительно понимали, что наше государство нас поддерживает, что у нас есть надлежащий уровень доверия к органам власти, что наши интересы будут защищаться и не будут приниматься какие-то нелогичные решения", – добавила она.

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Украина становится привлекательной для инвесторов

Несмотря на многие недостатки, Украина уже сейчас становится привлекательной для иностранных инвесторов. Конечно, за последние годы, зарплаты ведущих украинских специалистов, особенно в IT, значительно выросли и продолжают расти.

Впрочем, в большинстве европейских стран все равно работодатель должен заплатить больше. Кроме того, это относительное отсутствие конкуренции именно среди иностранных корпораций, что может стать преимуществом для тех глобальных компаний, которые решатся зайти на украинский рынок первыми.

Как подчеркнула член Наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Надежда Бедричук, в Украине открылся рынок земли, который на самом деле открыл возможность инвестиций в инфраструктурные проекты. Украина очень нуждается в энергетических проектах.

Бизнес, который приходит сюда по сравнению со странами ЕС или со странами развитых конкурентно способных экономик, он испытывает меньше конкуренции. То есть, здесь на самом деле можно иметь большие прибыли,

– добавила она.

Еще один "козырь", который активно пытается использовать наше правительство в привлечении иностранного капитала – это новый правовой режим "Дия Сити". Он направлен исключительно на ИТ-сферу. Его назначение – обеспечить иностранным фирмам безопасную комфортную работу в Украине.

А точнее – гарантировать, что не будет никаких маски-шоу, а все спорные вопросы будут решаться с верховенством права. Впрочем, отечественные айтишники еще слишком хорошо помнят те времена, когда их "кошмарили". И остерегаются возвращения этого периода, несмотря на все инициативы Минцифры.

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Эксперты отмечают, что сама встреча Зеленского с крупным иностранным бизнесом вряд ли заставит владельцев бизнеса сразу вкладывать свои деньги в Украину. Но это важный стратегический и имиджевый шаг. Теперь необходимо от слов перейти к действиям. И добросовестно выполнять свои домашние задания, а также продолжать контакт с иностранными инвесторами.