Украина создала зеленые коридоры для бензовозов: границу они пересекают в первую очередь

Украинские пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы. Все "зеленые коридоры" согласовали с соседними государствами.

Пограничники и таможенники делают все возможное, чтобы государство было обеспечено топливом в столь сложные времена. Все бензовозы, которые едут с топливом или за топливом в страны ЕС, пропускают в первую очередь.

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Бензовозы едут первыми

В Государственной пограничной службе подчеркивают, что автомобили с горючим проходят все погранично-таможенные процедуры первыми. Если бензовозы накапливаются в очереди на выезд из Украины, то их сразу сопровождает полиция в ближайший пункт пропуска по отдельной полосе.

В случае накопления бензовозов на выезд из Украины совместно с Нацполицией их сопровождают в пункт пропуска и оформляют по отдельной полосе движения,

– отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Украину может ожидать серьезный экономический кризис

По словам представителя наблюдательного совета Украинского института будущего Виктора Андрусива, в ближайшие месяцы украинцам следует готовиться к серьезному экономическому кризису. Уже сейчас все понемногу начинают чувствовать, но ситуация может стать еще более острой.

Паниковать, конечно, не нужно. Однако будет гораздо лучше, если вы составите личный план, как жить в условиях экономического кризиса или дефицита определенных товаров. Из-за проблем с бензином многие товары могут буквально не доезжать в магазины.

"Поэтому я рекомендую каждому составлять личный план, как ему жить в условиях серьезного кризиса и в заметном дефиците. Понятно, что нехватка бензина повлечет за собой много всего остального – некоторые товары не будут доезжать до магазинов, что-то очень резко вырастет в цене", – добавил член наблюдательного совета Виктор Андрусив.

Он добавил, что власти сейчас делают все возможное, что минимизировать влияние экономического кризиса для населения. Международные партнеры помогают финансово, потому ситуацию можно будет урегулировать.

Следует добавить, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину цены на некоторые продукты серьезно поднялись. К примеру, директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой прогнозирует, что уже скоро эта крупа может стоить около 100 гривен.

Кроме того, Нацбанк отменил ограничение курса, по которому продают наличную валюту. Это сделает лучшие условия для работы банков, а также уменьшит продажу валюты на черном рынке.

Министр финансов Украины Сергей Марченко успокоил людей. Паниковать не нужно. Международная помощь из-за границы поможет обеспечить нужный баланс валюты.

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