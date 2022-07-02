Об этом рассказал оператор ГТС Украины. В компании отметили, что наше государство достигло отметки 1991 года в вопросе транспортировки российского газа.

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Показатели упали втрое по сравнению с прошлым годом

Газовый шантаж по-русски. В результате манипулятивных действий "Газпрома", с начала июня цены на газ в Европе выросли почти на 42%. Кремль применяет агрессию не только в военном измерении: попытки сорвать отопительный сезон в Европе – это пример настоящей гибридной войны,

– говорят в ГТС Украины.

В компании отметили, что в июне Украина транспортировала всего 1,25 миллиарда кубических метров голубого топлива. Соответствующий показатель был разве что в 1991 году. Так что объемы сократились до исторического минимума. Если говорить о майских показателях, то объемы упали на 37%. По сравнению с июнем прошлого года эта цифра сократилась практически втрое.

В ГТС Украины подчеркнули, что "Газпром" воспользовался лишь более третью забронированных мощностей, предусмотренных долгосрочным контрактом. Речь идет о 38% или 3,29 миллиарда кубических метров.

Интересно, что "Газпром" не использует точку входа "Суджа". Согласно контракту у компании забронированы и оплачены мощности, предусматривающие транзит 77,2 миллиона кубометров газа в сутки.

Не перенесли свои мощности оккупанты из ГИС "Сохрановки", чью работу остановили еще в мае. Кроме того, в стране-агрессорке перестали участвовать в аукционах.

В то же время следует понимать, что враг занимается "осушением" газового рынка в Европейском Союзе. Это напрямую повлияет на рост цен на голубое топливо. Этому способствует также ограничение транзита газа через "Северный поток-1".

Между тем в "Нафтогазе" отметили то, что Россию ожидает трудность. А все потому, что в Европу газ будут транспортировать из США. Советник главы компании Светлана Залищук убеждена, что это начало новой эры. Времени, когда у России уже не будет монопольного положения на европейском континенте.

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