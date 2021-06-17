Украина сократила импорт нефти: как уменьшился объем в 2021 году

За январь – май Украина сократила импорт нефти на 29,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистике Государственной таможенной службы.

Как уменьшился импорт

В январе мае 2021 года импорт составлял 186,28 тысячи тонн.

В январе мае 2020 года – 438,87 тысячи тонн.

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Украина импортировала сырье в 2021 году из двух стран:

Азербайджана на 174,24 миллиона долларов,

Ливии на 0,25 миллиона долларов.

Экспорт нефти в 2021 году

За период с января по май 2021 года Украина экспортировала нефть в Румынию на 27,13 миллиона долларов. Объем составил 89,96 тысячи тонн, который экспортировал международный трейдер Trafigura.

Ресурс был приобретен в "Укртранснефти", которая в свою очередь приобрела его весной 2020 году на спаде цен для дальнейшей перепродажи.

Заметьте, что в период с января по май 2020 году Украина не осуществляла экспорт.