Украина сократила долю госдолга в 2021 году: о какой сумме идет речь

Доля госдолга по результатам декабря составила 2,36 триллиона гривен, или 86,61 миллиарда долларов. Это около 45,2% прогнозируемого ВВП страны, говорят в Министерстве финансов.

Госдолг Украины в 2021 году

Совокупный госдолг (внутренний и внешний) на конец 2021 года составил 2,67 триллиона гривен, или 97,95 миллиарда долларов. По результатам прошлого года доля долга снизилась на 8,7 процентных пунктов.

Обратите внимание Самые бедные страны может ждать дефолт в 2022 году: все из-за накопленных в пандемию долгов

Из всей суммы государственного долга за 2021 год внутренний и внешний долг составили:

45% составляет внутренний долг (ОВГЗ).

(ОВГЗ). 55% – внешний долг, состоящий из кредитов международных финансовых организаций (24,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и другого внешнего долга.

Отношение совокупного долга к ВВП по результатам 2021 года снизилось до 51,1% (при условии номинального ВВП в 2021 году объемом 5,2 триллиона гривен).

Как изменился размер госдолга в декабре 2021 года

, что 2020 год Украина завершила с общей суммой долга в 2,6 триллиона гривен, или 90,25 миллиарда долларов. Государственный долг от общей суммы составил 2,3 триллиона гривен, или 79,9 миллиарда долларов, то есть 53,9% к номинальному ВВП.

В декабре государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 113,3 миллиарда гривен. Это произошло за счет привлеченного финансирования от МВФ и МБРР и роста государственного внутреннего долга.

Привлечение в бюджет от продаж ОВГЗ

Доля государственного долга в национальной валюте по состоянию на конец декабря 2021 года составляет 40%.

В декабре Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым в бюджет привлекли 74,9 миллиарда гривен. Платежи по погашению государственного долга за январь – декабрь 2021 года составляли:

441,1 миллиарда гривен – платежи по погашению.

150 миллиардов гривен – платежи по обслуживанию.

Исторический долларовый ВВП Украины по результатам 2021 года: смотрите видео