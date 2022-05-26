Украина собрала необходимые 15 миллиардов в бюджет: что дальше

Каждый месяц Украине нужно 5 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета. Эту сумму удалось найти.

Осталось только эти деньги получить. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован.

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Украине помогут покрыть дефицит

После последних решений США и Евросоюза Украина должна получить больше чем приглашенные нами 15 миллиардов долларов на ближайшие 3 месяца для финансирования текущего дефицита бюджета:

США одобрили выделение Украине дополнительных 40 млрд долларов, из которых 7,5 млрд долларов пойдут на финансирование дефицита страны в виде грантов.

одобрили выделение Украине дополнительных 40 млрд долларов, из которых 7,5 млрд долларов пойдут на финансирование дефицита страны в виде грантов. ЕС заявил о выделении 9 млрд евро макрофинансовой помощи до конца года.

заявил о выделении 9 млрд евро макрофинансовой помощи до конца года. Германия сообщила, что выделит Украине 1 миллиард евро через счет, который администрирует МВФ.

сообщила, что выделит Украине 1 миллиард евро через счет, который администрирует МВФ. Накануне на этот фонд послала деньги Канада в размере 1,25 миллиарда канадских долларов (973 миллиона долларов).

Есть и другие договоренности со странами и организациями. Работа с партнерами продолжается. И сейчас ситуация лучше, чем была в апреле, отмечает Рашкован.

Деньги должны поступить вовремя

Эти деньги нужны украинскому бюджету. И сейчас очень важно наладить ритмичные поступления этих средств.

Наша задача сделать так, чтобы деньги шли с определенной периодичностью, чтобы не было все на конец года. Нам нужно жить сейчас: нужно платить счета в июне, в июле…,

– сказал Рашкован.

Он добавил, что процесс выделения денег задерживается из-за бюрократии, которой в США меньше, чем в Европе. Ведь Соединенные Штаты оказались более быстрыми как в выделении финансовой помощи, так и военной.

Международная поддержка в прошлые месяцы

В марте Украина получила 3 миллиарда долларов, в частности, благодаря средствам от МВФ и Всемирного банка.

В апреле поддержка составила 1,7 млрд долларов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина в мае получит до 2 миллиардов долларов от международных партнеров из 5 миллиардов. Остальные обеспечивают размещением военных облигаций и выкупом их Нацбанком.

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