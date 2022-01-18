Украина сможет пройти 2022 год без новой программы с МВФ, – Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что Украина может пройти 2022 год без новой программы МВФ. По его словам, это может произойти при отсутствии дополнительных потрясений.

Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике сказал 18 января.

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Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые заставляли бы завтра заключать новую программу с МВФ,

– сообщил Даниил Гетманцев.

"Мы должны подискутировать условия этой программы и заключить сделку на выгодных условиях", – указал нардеп.

Украина получит два транша МВФ

В то же время "слуга народа" выразил уверенность, что два транша Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов в рамках текущей программы stand-by Украина все же получит.

"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будем продолжать сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае – июне", – добавил глава комитета.

Что известно о программе Stand-by

Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов было утверждено 9 июня 2020 года.

Помощь направляется на преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в нашем государстве.

Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы ее успешно пройти и получить все транши.

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