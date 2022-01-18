Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике сказал 18 января.

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Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые заставляли бы завтра заключать новую программу с МВФ,

– сообщил Даниил Гетманцев.

"Мы должны подискутировать условия этой программы и заключить сделку на выгодных условиях", – указал нардеп.

Украина получит два транша МВФ

В то же время "слуга народа" выразил уверенность, что два транша Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов в рамках текущей программы stand-by Украина все же получит.

"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будем продолжать сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае – июне", – добавил глава комитета.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году Украина снова намерена продолжить работу с МФВ. Речь идет о сотрудничестве после окончания летом 2022 года программы stand-by.

Что известно о программе Stand-by

Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов было утверждено 9 июня 2020 года.

Помощь направляется на преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в нашем государстве.

Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы ее успешно пройти и получить все транши.

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