Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике сказал 18 января.
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Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые заставляли бы завтра заключать новую программу с МВФ,
– сообщил Даниил Гетманцев.
"Мы должны подискутировать условия этой программы и заключить сделку на выгодных условиях", – указал нардеп.
Украина получит два транша МВФ
В то же время "слуга народа" выразил уверенность, что два транша Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов в рамках текущей программы stand-by Украина все же получит.
"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будем продолжать сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае – июне", – добавил глава комитета.
Что известно о программе Stand-by
- Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов было утверждено 9 июня 2020 года.
- Помощь направляется на преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в нашем государстве.
- Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы ее успешно пройти и получить все транши.