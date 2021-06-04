Украина и Швейцария обсудили ключевые вопросы сотрудничества: о чем договаривались страны

3 июня 2021 года состоялась онлайн-встреча министра финансов Украины Сергея Марченко с Министром финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурер. Стороны не только обсудили финансово-экономическую ситуацию, но и поделились опытом вакцинации населения и борьбы с распространением вируса.

Сотрудничество между Украиной и Швейцарией

Марченко поделился с представителями Минфина Швейцарии актуальной информацией о политической ситуации в Украине, а именно в отношении активных системных шагов в направлении усиления системы антикоррупционных органов, реформирования судебной системы, деолигархизации.

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Главные моменты онлайн встречи

Стороны обсудили проведение Конференции по вопросам реформ в Украине, который должен состояться 4 – 5 июля 2022 года в городе Лугано, среди которых – экономическое восстановление в постковидний период, развитие финансового рынка, фискальная децентрализация.

должен состояться 4 – 5 июля 2022 года в городе Лугано, среди которых – экономическое восстановление в постковидний период, развитие финансового рынка, фискальная децентрализация. Стороны предварительно договорились включить вопросы финансового блока в повестку дня заседания Украинско-швейцарской совместной комиссии, которое состоится в конце этого года.

Также организовать Круглый стол высокого уровня с участием министерств финансов, центробанков и крупнейших банковских учреждений двух стран в 2022 году.

Экономические показатели Украины

Глава Минфина рассказал, что Украина ожидает рост ВВП на уровне 4,1% в 2021 году, а также отметил уменьшение дефициты бюджета.

Напомним, что правительство прогнозирует в текущем году дефицит государственного бюджета на уровне 246,6 миллиарда гривен и что до 2024 года он составит 2,7% (179,59 миллиарда гривен). Подробнее о том, как будет уменьшаться дефицит госбюджета в ближайшие три года, читайте в нашем материале.

Мы уже имеем положительную тенденцию: в этом году мы планируем перевыполнить бюджет, что позволит нам уменьшить сумму займов в будущем,

– отметил Марченко.

Также Марченко рассказал, что 31 мая 2021 года Кабмин на внеочередном заседании впервые одобрил Бюджетную декларацию на 2022 – 2024 года. Согласно Декларации до 2024 года в Украине основные экономические показатели будут выглядеть следующим образом:

средняя месячная зарплата вырастет на 5,6%, а минимальная зарплата до начала 2024 года составит 7,66 тысячи гривен ;

индекс потребительских цен будет на уровне 105%;

рост экспорта товаров и услуг – до 7,9%;

рост ВВП будет на уровне 5%.

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Также Марченко рассказал, что Украина планирует вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца сентября 2021 года.