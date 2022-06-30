Радостную новость сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что это станет дополнительным источником электроэнергии для ЕС.

Важно ЕС может сократить энергозависимость от России быстрее, – премьер Италии.

Фон дер Ляйен отметила, что от этой ситуации выиграют обе стороны.

Очень рада сообщить, что с сегодняшнего дня Украина может экспортировать электроэнергию на рынок ЕС. Это станет дополнительным источником электроэнергии для Евросоюза. И очень нужными поступлениями для Украины,

– написала она.

Это позволит улучшить Украине экономическую интеграцию в европейское общество и создаст целостность украинской энергосистемы. А также усилит конкуренцию, возможности для экспорта. Появятся возможности экспорта собственной энергии на рынки других европейских стран.

Что этому предшествовало

Ранее Владимир Зеленский заявил, что атомная генерация Украины очень велика. По его словам, мы сможем продавать электроэнергию по нормальным ценам, а не искусственным для какого-либо заработка. Президент рассказал, что существует финансовый дефицит. По его словам, он составляет примерно 5 – 7 миллиардов евро в месяц. Это то, что не хватает на заработные платы.

"Сейчас есть программы МВФ, Евросоюза, которыми мы вытащим эту ситуацию, но потом нам нужно торговать, экспортировать. Электрическая энергия нам поможет. Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электроэнергию и на взаимных дружеских отношениях можем получать тот недостаточный для нас объем газа из Европы. Давать электроэнергию, а получать газ. Такие вещи планируются", – добавил политик.

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