Украина разместила еврооблигации на 500 миллионов долларов: на что пойдут привлеченные средства

Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на 500 миллионов долларов с доходностью 6,3%. Привлеченные средства в Министерстве финансов планируют использовать для финансирования общих бюджетных назначений.

Дополнительный выпуск еврооблигаций

Дополнительный выпуск, что осуществила Украина, увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 миллиарда долларов.

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В Минфине рассказали, что финальная книга заявок в 1,7 миллиарда долларов позволила достичь сужение спрэдов доходности на 32,5 базисных пунктов против первоначального ориентира доходности, а также на 57,5 ​​базисных пунктов против доходности при первичном размещении облигаций в размере 1,25 миллиарда долларов в апреле.

Когда состоятся расчеты

, что 30 апреля Украина завершила размещение 8-летних еврооблигаций на 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2029 году. Глава совета НБУ Данилишин перед размещением рассказывал , что, по его мнению, это позволит выполнить 19% годового плана внешних заимствований на 2021.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.

В министерстве отметили, что привлеченные средства от размещения еврооблигаций используют для финансирования общих бюджетных назначений.

Выполнение плана заимствований

Глава Минфина Сергей Марченко рассказал, что благоприятные рыночные условия позволят Украине постепенно выполнять план заимствований на 2021 год до того, как на рынке начнется уменьшение деловой активности в сезон отпусков.

Мы ограничили объем сделки, поскольку мы продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях,

– говорится в комментарии Марченка.

Привлечение в бюджет-2021 за I полугодие

От размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) на финансирование бюджета было привлечено в госбюджет 211,4 миллиарда гривен, в том числе в иностранной валюте 59,7 миллиарда гривен (1,7 миллиарда долларов и 409,9 миллиона евро).

С внешних источников привлечено 46,4 миллиарда гривен, в частности:

34,7 миллиарда гривен, или 1,25 миллиона долларов путем размещения 8-летних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под 6,875% годовых.

11,3 миллиарда гривен, или от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках 4 проектов и одной программы.

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