Глава украинского Министерства финансов отметил, что средства должны покрыть немедленные расходы нашего государства на апрель, май и июнь. Об этом он сообщил, выступая в Вашингтоне.

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Украина хочет получать по меньшей мере 5 миллиардов долларов в месяц в виде международной помощи. Около 2 миллиардов из этой суммы – из США,

– сказал Сергей Марченко.

Кроме этого, глава Минфина призвал партнеров и союзников помочь в восстановлении страны после войны.

Денис Шмыгаль информировал, что ВВП Украины в этом году может упасть от 30 до 50%. По его словам, правительство оценивает размер краткосрочной финансовой помощи от партнеров, необходимой для того, чтобы "выстоять", в 4 – 5 миллиардов долларов ежемесячно в течение следующего полугодия.

Помощь от Соединенных Штатов

США уже оказали нашему государству поддержку примерно на миллиард долларов с начала войны.

Джо Байден 21 апреля объявил о еще 500 миллионах долларов прямой экономической помощи.

Американский министр финансов Джэнет Йеллен заявила, что необходимо найти новые пути для поддержки Украины и анонсировала дополнительный запрос к Конгрессу Соединенных Штатов.

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