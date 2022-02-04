Украина продолжает бороться с коронавирусом: сколько на это потратили в 2021 году

На борьбу с коронавирусом в 2021 году в Украине потратили более 46 миллиардов гривен. Деньги пошли на услуги по экстренной и стационарной медицинской помощи, закупку вакцин и другие направления.

Украина продолжает бороться с эпидемией COVID-19. Для этого из госбюджета выделяют деньги.

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На борьбу с коронавирусом ушло более 46 миллиардов

В 2021 году общие расходы денег госбюджета на противодействие COVID-19 составили 46,4 миллиарда гривен.

Эти деньги использовали на такие направления:

оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с коронавирусом, а также услуг по вакцинации населения от COVID-19 – 22,4 миллиарда гривен,

на закупку вакцин от коронавируса – 11,4 миллиарда гривен,

на обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования – 2,5 миллиарда гривен,

на доплаты к зарплатам медикам – 0,5 миллиарда гривен и тому подобное.

"В 2021 году Минфин находил возможности по финансированию всех мер для противодействия пандемии COVID-19", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что в 2022 году Украина имеет достаточное количество различных видов вакцин, чтобы обеспечить потребности в вакцинации, в том числе и бустерные дозы.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев также подчеркнул, что вакцинация предотвращает тяжелое течение этой болезни, что также уменьшает нагрузку на систему здравоохранения в целом и позволяет ей лучше обеспечивать различные медицинские нужды граждан.



Сколько денег на борьбу с коронавирусом потратили в 2021 году / Инфографика Минфина

Помощь от Польши на борьбу с COVID-19: что известно

Поляки направили украинцам гуманитарную помощь для противодействия эпидемии коронавируса.

Груз весом примерно 40 тонн включает лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье. Также Польша передала респираторы и элементы к ним, инфузионные наборы.

Обратите внимание – как в Киев направляется гуманитарный груз из Польши: смотрите видео