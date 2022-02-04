Украина продолжает бороться с эпидемией COVID-19. Для этого из госбюджета выделяют деньги.
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На борьбу с коронавирусом ушло более 46 миллиардов
В 2021 году общие расходы денег госбюджета на противодействие COVID-19 составили 46,4 миллиарда гривен.
Эти деньги использовали на такие направления:
- оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с коронавирусом, а также услуг по вакцинации населения от COVID-19 – 22,4 миллиарда гривен,
- на закупку вакцин от коронавируса – 11,4 миллиарда гривен,
- на обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования – 2,5 миллиарда гривен,
- на доплаты к зарплатам медикам – 0,5 миллиарда гривен и тому подобное.
"В 2021 году Минфин находил возможности по финансированию всех мер для противодействия пандемии COVID-19", – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в 2022 году Украина имеет достаточное количество различных видов вакцин, чтобы обеспечить потребности в вакцинации, в том числе и бустерные дозы.
Заместитель министра финансов Роман Ермоличев также подчеркнул, что вакцинация предотвращает тяжелое течение этой болезни, что также уменьшает нагрузку на систему здравоохранения в целом и позволяет ей лучше обеспечивать различные медицинские нужды граждан.
Сколько денег на борьбу с коронавирусом потратили в 2021 году / Инфографика Минфина
Помощь от Польши на борьбу с COVID-19: что известно
- Поляки направили украинцам гуманитарную помощь для противодействия эпидемии коронавируса.
- Груз весом примерно 40 тонн включает лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье. Также Польша передала респираторы и элементы к ним, инфузионные наборы.