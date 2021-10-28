Украина продаст Молдове полмиллиона кубометров газа

"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа молдавской государственной компании Energocom. В частности говорится о 500 тысячах кубометров газа.

Соответствующее решение в компании обнародовали 28 октября. Об этом на брифинге журналистам заявил директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.

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"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа Молдове

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла тендер на поставку газа Молдове.

Объем – 0,5 миллиона кубометров, период поставки – 29 октября,

– заявил Белявский.

Кстати, из-за газового шантажа России, Молдова попросила помощи у Украины. На заседании СНБО приняли направить обращение к правительству рассмотреть этот вопрос. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина транспортирует в Молдову тот объем газа, о котором просила в своем обращении премьер-министр Наталья Гаврилица.

Причем речь шла не о продаже голубого топлива. Наша страна фактически "одолжит" его, чтобы потом Молдова этот газ вернула.

Коротко о ситуации с газом в Молдове