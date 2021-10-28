Соответствующее решение в компании обнародовали 28 октября. Об этом на брифинге журналистам заявил директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.
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"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа Молдове
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла тендер на поставку газа Молдове.
Объем – 0,5 миллиона кубометров, период поставки – 29 октября,
– заявил Белявский.
Кстати, из-за газового шантажа России, Молдова попросила помощи у Украины. На заседании СНБО приняли направить обращение к правительству рассмотреть этот вопрос. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина транспортирует в Молдову тот объем газа, о котором просила в своем обращении премьер-министр Наталья Гаврилица.
Причем речь шла не о продаже голубого топлива. Наша страна фактически "одолжит" его, чтобы потом Молдова этот газ вернула.
Коротко о ситуации с газом в Молдове
- Соглашение о поставках газа между Россией и Молдовой закончилось. Именно поэтому голубое топливо для Кишинева стоит почти 800 долларов за тысячу кубометров. Это в 5 раз больше, чем в 2020 году.
- Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Он будет действовать с 22 октября по 20 ноября 2021 года.
- Впоследствии впервые за 30 лет Молдова закупит газ не у России. Молдавская компания Energocom закупит у Польши 1 миллиард кубометров газа по рыночной цене. Голубое топливо будет поступать из Польши через Украину.
- 28 октября Евросоюз заявил, что выделит Молдове деньги для урегулирования газового кризиса. Речь идет о сумме в размере 60 миллионов евро.