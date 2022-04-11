Украина продала военные облигации более чем на 30 миллиардов гривен

Министерство финансов с начала полномасштабной войны провело 14 аукционов по продаже военных облигаций. Украинцы и бизнес активно продолжают наращивать свою долю вложений.

Только за прошлую неделю почти 2 тысячи украинцев и представителей бизнеса стали владельцами военных ОВГЗ.

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Сколько денег привлекли в бюджет благодаря продаже военных облигаций:

свыше 30,26 миллиарда гривен,

около 12 миллионов долларов;

143,38 миллионов евро.

К покупке облигаций вернулись и нерезиденты. Так, с начала войны они увеличили свой портфель военных облигаций более чем на 50 миллионов гривен.

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