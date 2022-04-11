Только за прошлую неделю почти 2 тысячи украинцев и представителей бизнеса стали владельцами военных ОВГЗ.
Интересно Украина получила от Швеции 44,5 миллиона евро через Всемирный банк: на что пойдут деньги
Сколько денег привлекли в бюджет благодаря продаже военных облигаций:
- свыше 30,26 миллиарда гривен,
- около 12 миллионов долларов;
- 143,38 миллионов евро.
К покупке облигаций вернулись и нерезиденты. Так, с начала войны они увеличили свой портфель военных облигаций более чем на 50 миллионов гривен.
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