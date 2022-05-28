Украина призывает Германию остановить "Северный поток-1"

В Украине продолжают бороться с тем, чтобы российский газ получали как можно меньше абонентов. Так, в нашем государстве просят Германию прекратить работу "Северного потока-1".

Об этом на телемарафоне рассказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он отметил, что наше государство требует либо полной остановки, либо хотя бы резкого сокращения транспортировки газа "Северным потоком-1", передает 24 канал.

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Украина хочет обеспечить безопасность собственной ГТС

Макогон отметил, что "Оператор ГТС Украины", а также "Нафтогаз" уже отправили письмо в министерство экономики Германии. В нем изложили обоснованную просьбу прекратить работу "Северного потока-1". Он отмечает, что соответствующий поток работал, чтобы гарантировать снабжение Европы голубым топливом.

Но после российского вторжения в Украину оснований, на основе которых работал "Северный поток-1", больше нет. Поэтому для обеспечения безопасности нашей страны через обеспечение безопасности нашей ГТС мы обратились в Германию с таким требованием,

– подчеркнул Макогон.

Он проходит через акваторию Балтийского моря. Газ перекачивают от бухты Портова (район Выборга в России) к берегу Германии (район Грайфсвальда). Согласно проекту, газопровод способен перекачивать 55 миллиардов газа ежегодно. А его общая длина достигает 1224 километра.

Макогон также отметил, что в нашем государстве уже готовы предложить Европе альтернативу. Речь идет о трубопроводе, по которому транспортируется газ по дну Балтийского моря.

"Северный поток-1" может постигнуть судьба второго

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины прекратили строительство "Северного потока-2". Соответствующее решение приняла Германия, чтобы поставить страну-агрессора на место.

Заметим, что благодаря этому потоку в Германию должны поставлять вдвое больше газа. Следовательно, "Газпром", которому принадлежит половина "Северного потока-2", должен получать еще больше доходов.

Европа равномерно продолжает отказываться от русского газа. Некоторые страны полностью, а некоторые – частично. Вместе с тем, следует понимать, что такой шаг однозначно повлияет на стоимость газа и сопутствующих расходов. Украинцев поспешили успокоить: их платежки останутся без изменений.

Цены на газ и отопление в Украине не изменятся, и вот почему

В "Нефтегазе" на фоне дезинформации, связанной с вероятным повышением стоимости газа, опубликовали официальное заявление. В ней компания отметила, что для потребителей газ и отопление не будут расти в цене.

Этого удалось достичь благодаря законопроекту, принятому Кабмином еще в 2022 году. В нем говорится о моратории, наложенном на повышение цен на газ и сопутствующие услуги. И хотя стоимость голубого топлива действительно вырастет, разницу компенсируют из средств стран-партнеров. Так что конечный потребитель в платежках увидит те же цифры.

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