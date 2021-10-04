Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища
Источник:Укринформ
Закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) временно приостановили. В то же время АО "Укртрансгаз" может восстановить ее при изменении температурного режима.
О временном прекращении закачки газа в украинские ПХГ сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ. Соответствующий процесс зависит от погодных условий и объемов потребления природного газа.
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"В случае изменения температурного режима закачка газа в ПХГ может быть возобновлена даже на этой неделе", – отметили в пресс-службе оператора.
Закачка газа в подземные хранилища еще 1 октября составила 13,94 миллиона кубометров, однако уже 2 октября она снизилась до 0,61 миллиона кубов. Уже 3 октября – упала до нуля.
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Закачка газа в Украине: коротко
- "Укртрансгаз" уже накопил в ПХГ 18,7 миллиардов кубометров газа. Соответствующих объемов, по данным компании, достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.
- Советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук рассказала о заблаговременной политике в вопросе газа. По ее словам, Украина закачивала в подземные газохранилища газ весной и все лето.
- Также Залищук сообщила, что газа закачали даже на 2 миллиарда больше показателя, который правительство поставило для "Нафтогаза", чтобы безопасно пройти зиму.