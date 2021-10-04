О временном прекращении закачки газа в украинские ПХГ сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ. Соответствующий процесс зависит от погодных условий и объемов потребления природного газа.

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"В случае изменения температурного режима закачка газа в ПХГ может быть возобновлена даже на этой неделе", – отметили в пресс-службе оператора.

Закачка газа в подземные хранилища еще 1 октября составила 13,94 миллиона кубометров, однако уже 2 октября она снизилась до 0,61 миллиона кубов. Уже 3 октября – упала до нуля.

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Закачка газа в Украине: коротко