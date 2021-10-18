Соответствующей договоренности достигли представители миссии и власти Украины – в рамках пересмотра программы stand-by. Об этом сообщила глава миссии Иванна Владкова-Голлар.
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Это открывает путь к вынесению на Совет исполнительных директоров МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбу о продлении сроков программы,
– говорится в заявлении фонда.
Завершение первого пересмотра сделает возможным получение транша размером 700 миллионов долларов.
Миссия МВФ длилась с 21 сентября по 18 октября в Украине
Онлайн-миссия Фонда продолжалась в Украине с 21 сентября по 18 октября. Представители МВФ и украинской власти пришли к консенсусу относительно мер экономической, финансовой и структурной политики.
Эти меры помогут как ответить на кризисные вызовы, которые вызвала пандемия в экономике и отрасли здравоохранения, так и обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшить уязвимость и подвинуть основные препятствия на пути частных инвестиций,
– пояснила Владкова-Голлар.
Ключевые элементы программы:
- возврат налогово-бюджетной политики к основам среднесрочной долговой устойчивости. Также одновременная защита социально уязвимых домохозяйств, усиление налогового администрирования;
- обеспечение независимости центробанка и приоритетного направления денежно-кредитной политики на возвращение инфляции к ее целевому показателю;
- улучшение финансового самочувствия банков – через доброкачественное управление, с целью восстановления полноценного банковского кредитования частного сектора;
- борьба с коррупцией и продвижение реформы судопроизводства;
- уменьшение роли государства и привилегированных групп в экономике с целью улучшения бизнес-среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и оптимизация экономического потенциала.
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Коротко о сотрудничестве МВФ и Украины:
- Предыдущая миссия МВФ продолжалась в Украине в начале 2021 года. Результаты работы украинского правительства она определила, как неудовлетворительные.
- Программа stand-by должна завершиться в декабре 2021 года.
- Украина рассчитывает на транш в 750 миллионов долларов.