Украина прекратила сотрудничество с МВФ по программе Stand-by

10 марта 2022 , 02:16
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Источник:

МВФ

Сотрудничество Украины с МВФ в рамках программы Stand-by приостановлено. Будут разрабатывать другие мероприятия, направленные на восстановление и рост нашей экономики.

Правительство и дальше будет находиться в тесной консультации с персоналом Международного валютного фонда.

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Власти отменили соглашение stand-by и выразили намерение сотрудничать над разработкой соответствующей экономической программы, направленной на восстановление и рост, когда это будет возможно,
– отметили в МВФ.

После начала войны 24 февраля рассматривали разные варианты экономической поддержки Украины, в том числе в рамках действующей программы на 2,2 миллиарда долларов.

Миссия Международного валютного фонда в рамках второго пересмотра 23 февраля начала обсуждение программы stand-by с властями на фоне российского кризиса.

Программа сотрудничества с МВФ stand-by

  • Программа stand-by Международного валютного фонда была утверждена в июне 2020 года. Ее срок составлял 1,5 года, размер – 5 миллиардов долларов.
  • Киев 12 июня получил первый транш кредита МВФ в рамках новой программы. Он составлял 2,1 млрд долларов.
  • Украина 23 ноября 2021 года получила еще 699 миллионов долларов для Украины в рамках продолжения действия программы stand-by.
  • Государство должно получить еще 2,2 миллиарда долларов. Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что основные условия были выполнены.

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Автор: Олег Васьків