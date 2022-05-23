Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает 24 канал. По его словам, какое-либо реагирование на массовый голод запоздало уже по определению. Его нужно останавливать только превентивно, когда он еще не начался.

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Борьба с голодом

Он отметил, что сейчас у мира нет такого инструмента, и предложил создать организацию ответственных и демократических государств-экспортеров продовольствия.

Они могут действовать с уважением прав человека и глобальных правил торговли. Мотивация у нас очень проста – какими бы ни были поворотные моменты в развитии человечества, должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для создания такой новой организации,

– заявил Зеленский.

Цель работы United24

Президент подчеркнул, что война России против Украины показала, что помощь государству, на которое напали, тем ценнее, чем быстрее ее оказывают.

"Оружие, финансы, санкции против России, политическая поддержка – если бы мы получили это все еще в феврале в полном объеме, то смогли бы уберечь десятки тысяч жизней. Вот почему Украине нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, которое нам предоставляют. Вот почему нам нужны деньги – минимум 5 миллиардов ежемесячно, и деньги на восстановление. Для этого создан фонд на восстановление Украины United24" – объяснил Зеленский.

Он призвал поддержать Украину через эту платформу. Она дает каждому донору конкретное предложение – как помочь и куда направить деньги. А в дальнейшем Зеленский предлагает под этим брендом создать глобальную структуру, которая сможет в течение 24 часов оказать достаточную поддержку для любой страны, подвергшейся военному нападению, стихийному бедствию или пандемии.

Наказание для России

По словам Зеленского, любые меры будут неполными без нескольких важных решений – наказание агрессора и инвестиции в мирную жизнь.

Российские активы, разбросанные по всему миру, должны быть найдены, арестованы, а затем конфискованы и направлены в специальные фонды, из которых все пострадавшие от этой войны смогут получить компенсацию. Конечно это непросто, но очень важно, потому что после таких действий ни у одного агрессора не возникнет мысли делать то, что делает Россия,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что если агрессор теряет все, то это лишает мотивации начинать войну.