Украинское правительство выделило гуманитарную помощь Хорватии
Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Хорватии гуманитарной помощи. Таким образом Украина хочет помочь балканском государстве преодолеть последствия разрушительного землетрясения.
Решение приняли на внеочередном заседании Кабмина 5 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Телеграме.
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В целом Украина выделит Хорватии 20 миллионов гривен, что составляет около 4,3 миллиона хорватских кун. Эти деньги поступят из резервного фонда госбюджета.
Ранее оказать помощь Хорватии обещал президент Украины Владимир Зеленский. Он обязал обеспечить выполнение этой задачи Кабмин.
Коротко о мощных землетрясения в Хорватии:
- Они произошли в конце 2020 года, а пик подземных толчков пришелся на 28 – 29 декабря.
- В результате землетрясений погибли по меньшей мере 7 человек, среди которых 12-летняя девочка, которую нашли под завалами церкви.
- Больше всего из-за землетрясения пострадали города Сисак, Петрины, Загреб, Велика-Горица и Карловац.
- К слову, подземные толчки повредили посольство Украины, а также повредили тюрьму в Сисаке, где отбывают наказание двое украинцев.
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