Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Хорватии гуманитарной помощи. Таким образом Украина хочет помочь балканском государстве преодолеть последствия разрушительного землетрясения.

Решение приняли на внеочередном заседании Кабмина 5 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Телеграме.

К слову Хорватию 4 день подряд трясет: где зафиксировали новые подземные толчки – фото

В целом Украина выделит Хорватии 20 миллионов гривен, что составляет около 4,3 миллиона хорватских кун. Эти деньги поступят из резервного фонда госбюджета.

Ранее оказать помощь Хорватии обещал президент Украины Владимир Зеленский. Он обязал обеспечить выполнение этой задачи Кабмин.

Коротко о мощных землетрясения в Хорватии: