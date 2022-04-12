Украина предлагает иранскую модель санкций в отношении российского газа

Украина предложила международным партнерам воспользоваться "иранской моделью" санкций в отношении российского "Газпрома". Согласно этому алгоритму, российский газ будет в дальнейшем поставляться в ЕС, однако средства за него будут перечисляться на депозитные счета вне России.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник, 11 апреля, в Вене.

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Что предполагает "иранская модель" санкций

По словам Демченкова, трубопроводный природный газ, поставляемый в Европу из России, сейчас сложно заменить.

Он составляет 40% от общего импорта ЕС,

– отметил заместитель министра.

Как компромисс украинское правительство предлагает применить "иранскую модель" санкций.

Природный газ разрешается от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия,

– объяснил Демченков.

Таким образом, Европа получает газ, а деньги не будут идти на финансирование войны против Украины.

Замминистра энергетики подчеркнул, что в ЕС "долго цементировался миф о том, что Европа умрет без российских энергоресурсов". Однако на самом деле российская энергетика умрет без ЕС.

"ЕС для российского газа остается единственным крупным рынком сбыта. Без европейского рынка россиянам предстоит остановить свои газовые месторождения, законсервировать их, а затем, когда они станут их восстанавливать, будет потеряно 70% газовых месторождений. Поэтому если Путин и решит блефовать и остановить поставки газа в Европу, он просто разрушит свою газовую инфраструктуру", – заявил замминистра.

От каких ресурсов можно отказаться

Демченков добавляет, что ЕС может отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) из России уже в ближайшее время, что станет верным сигналом для рынка и бизнеса.

В 2021 году общая поставка российского СПГ составляла менее 8% мировых поставок. Почти половина импортировалась по Европе. Но полное эмбарго ЕС на импорт российского СПГ будет нести незначительный риск, поскольку эти объемы могут быть легко заменены увеличением производства в 2022 году другими поставщиками,

– отметил он.

Замминистра энергетики также добавил, что Европа способна отказаться и от российских нефтепродуктов. Он подчеркнул, что 15% дизельного топлива поступает из России. Впрочем, этот процент может быть замещен импортом из Северной Америки и Азии.

Относительно сырой нефти Демченков отметил, что "здесь нужно дать больше сигналов производителям".

Если рынок увидит, что Европа серьезно относится к эмбарго на сырую нефть из России, то возникнет сильная конкуренция за замену "квоты" российской нефти и долгосрочные отношения,

– заявил он.

Впрочем, введение такого эмбарго "должно осуществляться постепенно". Прежде нужно прекратить морской импорт российского сырья.

Мы обращаем особое внимание европейских коллег на необходимость введения немедленного эмбарго на поставки российского СПГ и нефтепродуктов и доказываем, что газ и дизельное топливо также могут быть замещены,

– заявил заместитель министра.

Он добавил, что украинская сторона также говорит о санкциях против "Росатома" и эмбарго поставок ядерного топлива из России.

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