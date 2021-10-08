Украина пострадала от энергокризиса в Европе, – Галущенко

Украинские производители были вынуждены уменьшить производство электроэнергии из газа. В Минэнерго говорят, что причина – резкий рост цен на голубое топливо в Европе.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в парламенте. Мощности планируют заместить атомной энергией.

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Значительно выросла стоимость электроэнергии в соседних странах, – Галущенко

Министр добавил, что вопрос европейского энергетического кризиса обсуждается в СМИ ежедневно. Недавно цена на тысячу кубометров газа в Европе пересекла отметку в 2000 долларов.

Галущенко отметил, что цена на электроэнергию в соседних странах выросла в четыре раза – до 10 – 12 гривен за киловатт-час в эквиваленте.

Это вопрос и политического давления, это вопрос и "Северного потока-2", это вопрос "Турецкого потока", всего того, что происходит, когда газ используется не как товар, а как оружие,

– объяснил министр.

По словам Галущенко, из-за роста цен на газ Украина потеряла производителей электроэнергии из газа – речь идет о 3 000 мегаватт установленной мощности. Дефицит будут покрывать за счет атомных станций.

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Цена на газ в Европе несколько снизилась

Отметим, что 7 октября цена на газ в Европе упала после установления очередного рекорда. Тысяча кубов голубого топлива стоила меньше тысячи долларов.

Среди причин рекордного роста стоимости газа в Европе называли небольшой объем запасов газа в подземных хранилищах, рост использования энергоресурсов и отказ "Газпрома" России бронировать дополнительные мощности украинского транзита.