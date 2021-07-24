Украина попала в четверку стран по экспорту сельскохозяйственных продуктов в ЕС

По итогам января – апреля 2021 года Украина оказалась на четвертой позиции по уровню экспорта товаров сельскохозяйственного производства в Евросоюз. Впереди нас – Бразилия, США и Великобритания.

По данным отчета по торговле ЕС, на эти государства приходится 34% от общего объема импорта.

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Украина же в определенный период попала на четвертое место. Позади нас оказался Китай. В то же время импорт украинской агропромышленной продукции в ЕС в 2021 году снизился на 19% по сравнению с 2020 годом. Это произошло из-за уменьшения поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника.

Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель 2021 года составил 103,4 миллиарда евро. Этот показатель на 1,1% меньше аналогичного периода 2020 года.

Какова ситуация с экспортом в Украину

В январе – апреле 2021 года экспорт товаров из Украины на 18,8% вырос. За этот период внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира на общую сумму 19,09 миллиарда долларов.

Стоит заметить, что на экспорт и импорт в Украину повлияла эпидемия коронавируса. За январь – сентябрь 2020 года Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16% – до 13,06 миллиарда долларов. Импорт сократился на 10,5%, до 16,44 миллиарда долларов.