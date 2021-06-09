Украина поможет Судану погасить просроченную задолженность перед МВФ

Кабинет министров Украины, во время заседания 9 июня, одобрил проект письма к Международному валютному фонду (МВФ) по поводу предоставления финансовой помощи Республике Судан. Поскольку это единственная ныне страна, имеющая просроченную задолженность перед МВФ.

Как будет происходить погашение задолженности

Погашение долгов Судана перед МВФ будет происходить в результате использования средств, накопленных на специально созданных для таких случаев счетах, а именно:

Специального страхового счета (SCA-1) и административного счета отсроченных сборов, путем использования 100% средств, доступных на административном счете отсроченных сборов, и 865 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ) с 1,1 миллиарда СПЗ на счета SCA-1.

Вследствие дополнительных грантовых средств стран-членов МВФ.

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Что такое СПЗ Специальные права заимствования (СПЗ) – резервный и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Данные из Википедии Специальные права заимствования (СПЗ) – резервный и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Почему Украина решила помочь Судану

Предложение по поддержке инициативы МВФ, относительно списания долга Судана согласовали Министерство развития экономики, Министерство юстиции и Нацбанк. Однако, Министерство иностранных дел в письме от 19 апреля 2021 года сообщило, что не поддерживает указанную инициативу по соображениям политического характера.

Необходимо отметить, что инициатива по Судану аналогична тем инициативам, которые были реализованы в 2008 году в отношении Либерии и в 2020 году по отношению к Сомали,

– говорится в пояснительной записке к проекту.

Заметим, что Судан – последняя страна, которая на сегодня имеет просроченную задолженность перед МВФ и может участвовать в указанной Инициативе.

Какую сумму поможет погасить Украина

Списание долга Судана состоится в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 миллиона СПЗ, что составляет около 6 миллионов долларов. Остальные средства в размере около 12,5 миллиона СПЗ будут зачислены на счет Украины в СПЗ, которые в дальнейшем будут использованы для погашения процентов по кредитам МВФ.

Текущий объем средств Украины сейчас на счету в МВФ составляет 16,74 миллиона СПЗ, что составляет около 23,9 миллиона долларов.