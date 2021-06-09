Как будет происходить погашение задолженности

Погашение долгов Судана перед МВФ будет происходить в результате использования средств, накопленных на специально созданных для таких случаев счетах, а именно:

Специального страхового счета (SCA-1) и административного счета отсроченных сборов, путем использования 100% средств, доступных на административном счете отсроченных сборов, и 865 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ) с 1,1 миллиарда СПЗ на счета SCA-1.

Вследствие дополнительных грантовых средств стран-членов МВФ.

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Что такое СПЗ Специальные права заимствования (СПЗ) – резервный и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Данные из Википедии

Почему Украина решила помочь Судану

Предложение по поддержке инициативы МВФ, относительно списания долга Судана согласовали Министерство развития экономики, Министерство юстиции и Нацбанк. Однако, Министерство иностранных дел в письме от 19 апреля 2021 года сообщило, что не поддерживает указанную инициативу по соображениям политического характера.

Необходимо отметить, что инициатива по Судану аналогична тем инициативам, которые были реализованы в 2008 году в отношении Либерии и в 2020 году по отношению к Сомали,

– говорится в пояснительной записке к проекту.

Заметим, что Судан – последняя страна, которая на сегодня имеет просроченную задолженность перед МВФ и может участвовать в указанной Инициативе.

Какую сумму поможет погасить Украина

Списание долга Судана состоится в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 миллиона СПЗ, что составляет около 6 миллионов долларов. Остальные средства в размере около 12,5 миллиона СПЗ будут зачислены на счет Украины в СПЗ, которые в дальнейшем будут использованы для погашения процентов по кредитам МВФ.