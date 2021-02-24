Глава НБУ Кирилл Шевченко провел встречу с послами Большой семерки. Во время встречи был обсужден ряд актуальных и проблемных вопросов, в том числе и о сотрудничестве с МВФ.

Транш от МВФ

По результатам встречи Украине следует решить ряд проблемных вопросов для достижения договоренностей с Международным валютным фондом. Насущные проблемы касаются таких сфер, как:

фискальной,

энергетической,

борьбы с коррупцией.

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Председатель Национального банка Украины, господин Шевченко отметил, что во время работы миссии представители Украины совместно с МВФ определили дальнейшие конкретные шаги. Так, по словам председателя НБУ, они станут сигналом преданности НБУ в продолжении сотрудничества.

Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда,

— Кирил Шевченко.

Глава НБУ во время встречи Большой семерки / фейсбук НБУ

Встреча с послами Большой семерки

Во время встречи, которую провел глава НБУ Кирил Шевченко, говорилось про:

перспективы продолжения сотрудничества с МВФ,

создание специализированного финансового суда,

снижение доли кредитов, которые не работают,

приватизацию государственных банков,

присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Вопрос Ощадбанка

Позиция НБУ. В сообщении пресс-службы НБУ отметил, что Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Для вхождения иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект закона Украины.

Ожидаемый результат. Реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.

Встреча главы НБУ з послами Большой семерки / фейсбук НБУ