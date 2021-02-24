Украина получит очередной транш от МВФ: Шевченко назвал условия
Глава НБУ Кирилл Шевченко провел встречу с послами Большой семерки. Во время встречи был обсужден ряд актуальных и проблемных вопросов, в том числе и о сотрудничестве с МВФ.
Источник:фейсбук НБУ
Транш от МВФ
По результатам встречи Украине следует решить ряд проблемных вопросов для достижения договоренностей с Международным валютным фондом. Насущные проблемы касаются таких сфер, как:
- фискальной,
- энергетической,
- борьбы с коррупцией.
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Председатель Национального банка Украины, господин Шевченко отметил, что во время работы миссии представители Украины совместно с МВФ определили дальнейшие конкретные шаги. Так, по словам председателя НБУ, они станут сигналом преданности НБУ в продолжении сотрудничества.
Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда,
— Кирил Шевченко.
Глава НБУ во время встречи Большой семерки / фейсбук НБУ
Встреча с послами Большой семерки
Во время встречи, которую провел глава НБУ Кирил Шевченко, говорилось про:
- перспективы продолжения сотрудничества с МВФ,
- создание специализированного финансового суда,
- снижение доли кредитов, которые не работают,
- приватизацию государственных банков,
- присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Вопрос Ощадбанка
Позиция НБУ. В сообщении пресс-службы НБУ отметил, что Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Для вхождения иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект закона Украины.
Ожидаемый результат. Реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.
Встреча главы НБУ з послами Большой семерки / фейсбук НБУ
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