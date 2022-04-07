Украина получит 150 миллионов евро для восстановления от немецкого банка KfW

Украина получит 150 миллионов евро от немецкого Кредитного учреждения для восстановления (KfW) на поддержку малого и среднего бизнеса.

Соглашение о предоставлении кредита в размере 150 миллионов евро подписали 7 апреля министр финансов Сергей Марченко и директор KfW Олаф Цимелько.

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Марченко поблагодарил представителей правительства Германии и KfW за их поддержку в этот решающий для Украины период.

Предоставленные средства позволят укрепить финансовую систему нашей страны, а также продолжить реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине,

– отметил он.

Согласно условиям соглашения, кредит предоставляется сроком на 15 лет по плавающей процентной ставке с возможностью конверсии на фиксированную ставку после полной выплаты кредита.

За средства кредита будут возмещены расходы правительства Украины на финансирование малого и среднего бизнеса. Марченко подчеркнул, что этот кредит – это дополнительная поддержка для госбюджета , которая сейчас крайне необходима Украине.

К слову, каждый день Украина теряет миллиарды гривен из-за войны. Цель Украины – покрыть все эти убытки за средства России, но пока механизма, как это сделать, нет. Сможет ли Украина получить репарации от РФ – читайте комментарий министра юстиции Дениса Малюськи в статье.

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