Украина получит 100 миллионов долларов от Всемирного банка на кредиты для малого бизнеса

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление 100 миллионов долларов Украине. Эти деньги пойдут на кредитование малого и среднего бизнеса, который пострадал от COVID-19.
Средства переведут украинскому государственному АО "Укрэксимбанку", что является заемщиком и исполнителем действующего проекта "Доступ к долгосрочному финансированию".
Читайте также Всемирный банк даст Минздраву Украины 90 миллионов долларов: на что пойдут деньги
Выделенные дополнительные средства "Укрэксимбанк" использует для предоставления займов экспортноориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавших от пандемии COVID-19. Проект сосредоточен на предоставлении субкредитов с более длительным сроком погашения, чем те, что сейчас предлагаются на рынке,
– говорится в сообщении.
Региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи отметил, что новые займы от "Укрэксимбанка" помогут:
- создать рабочие места,
- стимулировать конкурентоспособность,
- украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом,
- увеличить доходы и способствовать уменьшению уровня бедности по мере выхода Украины из пандемии.
Во Всемирном банке добавили, что большинство бизнесов, которые поддерживает проект, осуществляют свою деятельность в секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности.Обратите внимание! Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму в 150 миллионов долларов внедряется с лета 2018 года и уже обеспечил существенное положительное влияние на сектор малого и среднего бизнеса. В рамках проекта профинансировано более 50 предприятий со всей Украине.