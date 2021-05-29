Средства переведут украинскому государственному АО "Укрэксимбанку", что является заемщиком и исполнителем действующего проекта "Доступ к долгосрочному финансированию".

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Выделенные дополнительные средства "Укрэксимбанк" использует для предоставления займов экспортноориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавших от пандемии COVID-19. Проект сосредоточен на предоставлении субкредитов с более длительным сроком погашения, чем те, что сейчас предлагаются на рынке,

– говорится в сообщении.

Региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи отметил, что новые займы от "Укрэксимбанка" помогут:

создать рабочие места,

стимулировать конкурентоспособность,

украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом,

увеличить доходы и способствовать уменьшению уровня бедности по мере выхода Украины из пандемии.

Во Всемирном банке добавили, что большинство бизнесов, которые поддерживает проект, осуществляют свою деятельность в секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Обратите внимание! Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму в 150 миллионов долларов внедряется с лета 2018 года и уже обеспечил существенное положительное влияние на сектор малого и среднего бизнеса. В рамках проекта профинансировано более 50 предприятий со всей Украине.