Средства переведут украинскому государственному АО "Укрэксимбанку", что является заемщиком и исполнителем действующего проекта "Доступ к долгосрочному финансированию".
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Выделенные дополнительные средства "Укрэксимбанк" использует для предоставления займов экспортноориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавших от пандемии COVID-19. Проект сосредоточен на предоставлении субкредитов с более длительным сроком погашения, чем те, что сейчас предлагаются на рынке,
– говорится в сообщении.
Региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи отметил, что новые займы от "Укрэксимбанка" помогут:
- создать рабочие места,
- стимулировать конкурентоспособность,
- украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом,
- увеличить доходы и способствовать уменьшению уровня бедности по мере выхода Украины из пандемии.
Во Всемирном банке добавили, что большинство бизнесов, которые поддерживает проект, осуществляют свою деятельность в секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности.