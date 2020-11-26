Всемирный банк вместе с Министерством здравоохранения Украины готовит проект по покупке вакцины от коронавируса для нашего государства. Для этого кредитное учреждение планирует предоставить Украине 100 миллионов долларов.

Также на эти деньги Украина сможет закупить оборудование для медицинских учреждений. Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Светлана Шаталова во время своего брифинга, сообщает 24 канал.

Интересно Степанов рассказал, на каком этапе разработка вакцины

Мы отрабатываем все документы. Прежде всего эти деньги направят на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений,

– рассказала заместительница министра.

Она также подчеркнула, что на деньги Всемирного банка реализовали проект контакт-центра Минздрава относительно коронавируса, а также завершается реализация проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей" стоимостью около 215 миллионов долларов.

"В целом Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из которых 91 уже ввели в эксплуатацию", – рассказала Светлана Шаталова.