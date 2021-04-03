Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что Украина получила первый миллиард гривен от приватизации в 2021 году.

Он отметил, что сейчас многие скептики говорят, что активность инвесторов оставляет желать лучшего. Однако, на самом деле, это "такой же миф, как и мифы о приватизации, уходящие корнями в далекие 1990-е".

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Только что очередной успешный аукцион малой приватизации принес государственному бюджету 1 миллиард гривен с начала года. И это весомый вклад в развенчание мифов. Особенно учитывая, что новый владелец вложит в 4 – 6 раз больше в модернизацию объекта в сравнении с финальной ценой аукциона,

– написал Дмитрий Сенниченко.

Глава Фонда госимущества подчеркнул, что пандемия вовсе не уменьшила заинтересованность инвесторов в объектах и никоим образом не влияет на цену. "Спекуляции на том, что кто-то хочет раскупить государственную собственность по дешевке – не пройдут".

По его словам, абсолютно прозрачные приватизационные аукционы с предложениями на любой кошелек демонстрируют лишь справедливую цену актива.

Он добавил, Если раньше термин "приватизация" имел в основном негативную коннотацию, то отныне аукционы, где за победу упорно соревнуются более 20 участников, – привычная практика.

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