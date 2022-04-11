Украина получила от Швеции 44,5 миллиона евро через Всемирный банк: на что пойдут деньги
Источник:Правительственный портал
Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной транш. Сумма составила 44,5 миллиона евро.
Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил Западных партнеров за помощь. Чиновник отметил, что эти деньги помогут нашему государству усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовое равновесие.
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Финансовая помощь Украине от МБРР
Средства были направлены Украине в рамках соглашения "Дополнительный заем для Второго займа на политику в сфере экономического восстановления".
Мы благодарны Швеции, а также другим нашим европейским партнерам за весомую финансовую поддержку, которую мы получаем, в частности, через инструменты Всемирного банка. Она чрезвычайно важна в условиях военного времени,
– подчеркнул Марченко.
К слову, в рамках соглашения этот заем от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку с целью обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.
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