Украина получила от Швеции 44,5 миллиона евро через Всемирный банк: на что пойдут деньги

Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной транш. Сумма составила 44,5 миллиона евро.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил Западных партнеров за помощь. Чиновник отметил, что эти деньги помогут нашему государству усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовое равновесие.

Читайте также Россия жалуется, что Запад искусственно создает "рукотворный дефолт"

Финансовая помощь Украине от МБРР

Средства были направлены Украине в рамках соглашения "Дополнительный заем для Второго займа на политику в сфере экономического восстановления".

Мы благодарны Швеции, а также другим нашим европейским партнерам за весомую финансовую поддержку, которую мы получаем, в частности, через инструменты Всемирного банка. Она чрезвычайно важна в условиях военного времени,

– подчеркнул Марченко.

К слову, в рамках соглашения этот заем от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку с целью обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.

Вас может заинтересовать – Россия будет распространять дезинформацию об Украине, чтобы сорвать поставки оружия: смотрите видео