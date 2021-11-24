Украина получила еще один транш от МВФ: сколько поступило средств

Кирилл Шевченко заявил, что Украина 24 ноября получила еще один транш от МВФ. По его словам, 699 миллионов долларов поступят в рамках программы stand-by.

Средства поступят на счета правительства в Национальном банке и увеличат международные резервы. Об этом глава НБУ сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Сегодня (24 ноября – 24 канал) Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов специальных прав заимствования (эквивалент 699 миллионов долларов США),

– написал Кирилл Шевченко.

Куда Украина потратит транш

Член Совета Нацбанка Василий Фурман рассказал, что средства используют на ряд отраслей. Он пояснил, что, согласно заявлениям президента Украины, деньги потратят прежде всего:

на поддержку финансовой системы;

на макроэкономическую стабильность;

на борьбу с последствиями коронавируса.

В то же время, по его словам, нужно использовать максимум денег на структурную перестройку экономики Украины, на экономический рост, на поддержку малого и среднего бизнеса.

Что известно о программе Stand-by

Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов утвердили 9 июня 2020 года.

Помощь направляют на преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в нашем государстве.

Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы успешно ее пройти и получить все транши.

Всего утвердили 2,8 миллиарда долларов, еще осталось 2,2 миллиарда долларов. Программу продлили на 6 месяцев – у Украины есть больше шансов получить эти средства.

Текст публикации Кирилла Шевченко:

Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов СПЗ (эквивалент 699 миллионов долларов США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.