Средства поступят на счета правительства в Национальном банке и увеличат международные резервы. Об этом глава НБУ сообщил на своей странице в социальных сетях.
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Сегодня (24 ноября – 24 канал) Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов специальных прав заимствования (эквивалент 699 миллионов долларов США),
– написал Кирилл Шевченко.
Куда Украина потратит транш
Член Совета Нацбанка Василий Фурман рассказал, что средства используют на ряд отраслей. Он пояснил, что, согласно заявлениям президента Украины, деньги потратят прежде всего:
- на поддержку финансовой системы;
- на макроэкономическую стабильность;
- на борьбу с последствиями коронавируса.
В то же время, по его словам, нужно использовать максимум денег на структурную перестройку экономики Украины, на экономический рост, на поддержку малого и среднего бизнеса.
Что известно о программе Stand-by
- Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов утвердили 9 июня 2020 года.
- Помощь направляют на преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в нашем государстве.
- Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы успешно ее пройти и получить все транши.
Текст публикации Кирилла Шевченко:
Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов СПЗ (эквивалент 699 миллионов долларов США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.