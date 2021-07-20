Украина получила аванс за ремонт пакистанских танков: о какой сумме идет речь

Государственная компания "Укрспецэкспорт" получила от Пакистана аванс по контракту на ремонт танков Т-80УД. Об этом рассказал Василий Крылас, генеральный директор завода имени Малышева, на котором и будет происходить ремонт.

"Сегодня я общался с руководителем государственной компании" Укрспецэкспорт ", мне подтвердили, что средства в Украине уже зашли. На днях мы ждем их на предприятии", – рассказал Крылас.

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Сколько составляет аванс

Аванс Украины составляет 30% от заказа, большую часть суммы получит завод имени Малышева, а остальную сумму – другие привлеченные предприятия.

Напомним, что "Укроборонпром" заключил соглашение с Пакистаном, во время выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Контракт предусматривал ремонт танков Т-80УД, благодаря которому Украина в целом заработает 85,6 миллиона долларов.

Работу уже начали

Вместе с тем гендиректор завода отметил, что работы по заказу уже ведутся в течение полутора месяцев. В частности, конструкторско-технологическая документация, обработка нормы, подготовка материалов, заявки для проведения закупок.

Также Крылас рассказал, что пакистанской стороне предлагали ремонтировать танки в Харькове, однако заказчик решил делать это на своей базе, поэтому завод имени Малышева будет поставлять запасные части.

Запасные части для танков Т-80УД / Фото: "Укринформ"

Финансовые показатели завода имени Малышева

Завод им. Малышева – государственное предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники.