Украина получила 2,7 миллиарда от МВФ: на что пойдут деньги

Международный валютный фонд направил в Украину 2,7 миллиарда долларов еще 23 августа. Эти деньги Кабмин планирует направить на социальные выплаты – для восстановления экономики.

Об этом рассказал во время заседания правительства 26 августа премьер Денис Шмыгаль. Он заметил, что это – не кредит, а безвозвратная помощь.

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Эти средства поддержат украинскую экономику, – Шмыгаль

Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления,

– подчеркнул премьер-министр.

Вместе с тем Шмыгаль заверил, что получение этих денег не будет влиять на выполнение программы stand by.

В металлургии зафиксировали рост на 7%

Еще одной положительной новостью от премьера было сообщение о восстановлении экономики Украины.

В аграрной отрасли зафиксирован рост на 2,5%.

Рост металлургии на 7%.

Машиностроение – на 10%.

Прибыль средних и крупных предприятий за пол года увеличилась на 76%.

Шмыгаль подчеркнул, что эти средства – важный источник внутренних инвестиций и роста зарплат.

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