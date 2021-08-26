Об этом рассказал во время заседания правительства 26 августа премьер Денис Шмыгаль. Он заметил, что это – не кредит, а безвозвратная помощь.
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Эти средства поддержат украинскую экономику, – Шмыгаль
Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления,
– подчеркнул премьер-министр.
Вместе с тем Шмыгаль заверил, что получение этих денег не будет влиять на выполнение программы stand by.
В металлургии зафиксировали рост на 7%
Еще одной положительной новостью от премьера было сообщение о восстановлении экономики Украины.
- В аграрной отрасли зафиксирован рост на 2,5%.
- Рост металлургии на 7%.
- Машиностроение – на 10%.
- Прибыль средних и крупных предприятий за пол года увеличилась на 76%.
Шмыгаль подчеркнул, что эти средства – важный источник внутренних инвестиций и роста зарплат.
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