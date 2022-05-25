Украина взяла кредит под 1% годовых

О предоставлении кредита сообщили в Министерстве финансов Украины. Украина получила 100 миллионов кредита на льготных условиях на 30 лет под 1% годовых.

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При этом льготный период составит 10 лет. Украина получила первую часть финансовой помощи в рамках соглашения, которое подписал глава Минфина Сергей Марченко и президент японского агентства международного сотрудничества "Джайка" Акихико Танака.

В Министерстве финансов отметили, что средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов. Речь идет об обеспечении первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также на здравоохранение.

Другая помощь Японии

Японское правительство поддерживает Украину в войне с Россией. Недавно Япония решила вдвое увеличить кредитную помощь Украине . Кроме уже подписанного займа на 300 миллионов долларов, наше государство получит еще 300 миллионов на гуманитарные нужды.

Также в Японии помогают украинским беженцам. Японское Министерство социального обеспечения сообщило, что в стране будут помогать в поисках работы беженцам из Украины.

Добавим, что Япония решила заморозить активы двух крупнейших российских банков – "Сбербанк" и "Альфа-банк".

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