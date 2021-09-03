Украина и Польша имеют шанс пошатнуть монополию "Газпрома" в Европе, – оператор ГТС

Возможности Украины и Польши по использованию газотранспортных систем обеих стран позволяют повлиять на монопольное положение "Газпрома". В частности, на рынке Восточной Европы.

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон рассказал, что одна из таких возможностей – хранение газа из LNG-терминала на побережье Балтийского моря в украинских ПХГ. Именно это поможет Польше балансировать их энергосистему во время пиковых нагрузок.

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Еще одной возможностью является "балтийская труба" – она соединит территорию страны с месторождениями газа в Северном море.

Кроме того, уже построен интерконнектор с Балтийскими странами и можно получать газ из LNG-терминала в Клайпеде (Литва). Также построен интерконнектор со Словакией,

– подчеркнул Макогон.

Он отметил: чтобы доставлять газ из Польши к границе с Украиной, необходимо провести реконструкцию компрессорной станции, а также достроить небольшой газопровод в Польшу.

По словам Макогона, возможность Польши получать газ из Норвегии, США, Катара и других стран может изменить ситуацию в Европе. В частности, позволит установить настоящую рыночную цену на газ. Это ярко иллюстрирует опыт Балтийских стран.

Макогон подчеркнул, что этот проект не требует больших средств, а лишь политической воли 2 стран. По словам гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, эта воля пока есть.

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