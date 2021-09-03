Украина и Польша имеют шанс пошатнуть монополию "Газпрома" в Европе, – оператор ГТС
Источник:Оператор ГТС Украины
Возможности Украины и Польши по использованию газотранспортных систем обеих стран позволяют повлиять на монопольное положение "Газпрома". В частности, на рынке Восточной Европы.
Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон рассказал, что одна из таких возможностей – хранение газа из LNG-терминала на побережье Балтийского моря в украинских ПХГ. Именно это поможет Польше балансировать их энергосистему во время пиковых нагрузок.
Заметьте "Газпром" прогнозирует падение запасов газа в украинских хранилищах
Еще одной возможностью является "балтийская труба" – она соединит территорию страны с месторождениями газа в Северном море.
Кроме того, уже построен интерконнектор с Балтийскими странами и можно получать газ из LNG-терминала в Клайпеде (Литва). Также построен интерконнектор со Словакией,
– подчеркнул Макогон.
Он отметил: чтобы доставлять газ из Польши к границе с Украиной, необходимо провести реконструкцию компрессорной станции, а также достроить небольшой газопровод в Польшу.
По словам Макогона, возможность Польши получать газ из Норвегии, США, Катара и других стран может изменить ситуацию в Европе. В частности, позволит установить настоящую рыночную цену на газ. Это ярко иллюстрирует опыт Балтийских стран.
Макогон подчеркнул, что этот проект не требует больших средств, а лишь политической воли 2 стран. По словам гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, эта воля пока есть.
Украина и Польша могут создать газовый хаб
- Сергей Макогон заявил, что газовые рынки Украины и Польши являются крупнейшими в регионе.
- Речь идет о 50 миллиардах кубометров газа ежегодно.
- Именно поэтому страны могут создать совместный газовый хаб.
- По словам Макогона, Польша имеет планы развития:
- терминалов сжиженного природного газа;
- балтийского газопровода;
- коннекторов с соседними странами.