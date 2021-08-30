Макогон отметил, что газовые рынки Украины и Польши являются крупнейшими в регионе. Речь идет о 50 миллиардах кубометров газа в год.

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Гендиректор украинской компании подчеркнул, что Украина имеет крупнейшие в Европе газовые хранилища и развитую газотранспортную систему, соединенную с 7 странами. Польша же имеет планы развития:

терминалов сжиженного природного газа;

балтийского газопровода;

коннекторов с соседними странами.

Газовый коридор – залог энергетической безопасности Европы

По словам Макогона, с доступом к Трансбалканскому газопроводу Украина и Польша могут создать мощный северо-южный газовый коридор. Он станет залогом энергетической безопасности стран Юго-Восточной Европы.

Украинско-польскому сотрудничеству в газовой сфере способствует ряд факторов, в частности:

увеличение гарантированных мощностей;

возможность использования украинских подземных хранилищ;

координация усилий для реализации плана декарбонизации;

противостояние внешним вызовам.

Кроме этого, главной угрозой энергетической безопасности Европы является "Северный поток-2". До этого трубопроводу будут требовать применение законов из Третьего энергопакета Евросоюза. В этом вопросе Украину поддержали представители Польши и Литвы.

"Северный поток-2": последние новости

Российский монополист перестал продавать на своей электронной торговой платформе газ на 2022 год. Такие действия компания "Газпром экспорт" совершила сразу после проигранного в Германии суда по "Северному потоку-2".

Высший земельный суд Дюссельдорфа 25 августа вынес решение, согласно которому газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза. Поэтому компания-оператор "Северного потока-2" должна стать независимой от "Газпрома".

В Европе также резко подскочили цены на газ. Представители украинского "Нафтогаза" объяснили это искусственным дефицитом поставок со стороны российского "Газпрома".

Текст публикации Оператора ГТС Украины:

Украина и Польша имеют все возможности для создания совместного газового хаба в Восточной и Центральной Европе. Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на 24 газовой конференции Gazterm.

"Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 миллиардов кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европе", – считает Макогон.

Предпосылками для углубления сотрудничества и усиления энергетической безопасности:

увеличение гарантированных мощностей;

возможность использования украинских подземных хранилищ;

координация усилий для реализации плана декарбонизации;

противостояние внешним вызовам.

Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект "Северный поток-2". Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу и в этом нас поддержали наши международные партнеры – госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Вицемаршалек Сейма Польши Малгожата Гошевская, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия.