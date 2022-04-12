Украина и Польша будут теснее сотрудничать в банковском секторе

12 апреля 2022 , 14:08
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Источник:

НБУ

Нацбанки Украины и Польши подписали Меморандум об усилении сотрудничества во время войны России против Украины. Поэтому страны теснее будут сотрудничать в финансовой и банковской сферах.

Свою благодарность Польше за поддержку и ее вклад в финансовую оборону Украины выразил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

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Партнерские отношения и тесное сотрудничество между нашими институтами прошли не только испытание временем, но и войной,
– заявил Шевченко.

Примером такой поддержки является решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов.

Во время встречи 11 апреля главы центробанков обсудили сотрудничество, совместные проекты и вызовы, которые встали перед ними из-за войны.

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Автор: Юлія Поскробок